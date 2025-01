No 'BBB 25', Gracyanne chora durante Prova do Líder e relembra momentos em que dormiu na rua

Gracyanne Barbosa chorou durante a Prova do Líder, de resistência, iniciada na quinta-feira, 30, no BBB 25. A sister teve um gatilho emocional com estar sentada em um banco, e explicou a situação para as duplas que a acompanhavam no gramado.

"Já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco", explicou ela. Segundo Gracyanne, a sensação de estar no gramado esperando a relembrou do momento.

A sister já comentou sobre o momento em que passou por dificuldades financeiras em outros programas. Para um podcast, disse que foi ao Rio de Janeiro para estudar na UFRJ.