Ator mirim a empresário: por onde anda ator que fez Tiago da 1ª 'Vale Tudo'

Ator deu bênção a Pedro Waddington para reviver o personagem. O jovem ator, filho de Helena Ranaldi, assumiu que foi procurado por Fábio Villa Verde após ser confirmado com Tiago do remake de "Vale Tudo".

Renata Castro Barbosa com Fábio Villa Verde em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Estamos em outro momento do Brasil. E eu gostaria de ter a minha própria percepção do Tiago. Mas recebi uma mensagem do Fabio Villa Verde me desejando boa sorte. Fiquei contente.

Pedro Waddington, ao jornal O Globo

Em seu Instagram, Villa Verde tem relembrado seu papel em "Vale Tudo". Além de declarar sua admiração por Gloria Pires, intérprete de Maria de Fátima na primeira versão, o veterano fez post com vídeos ao lado de Regina Duarte (Raquel Acioli, em 1988) e uma homenagem a Reginaldo Faria, que foi Marco Aurélio, pai de seu personagem, na trama original.