Saiba quem está no segundo Paredão do 'BBB 25'

A terceira dupla a disputar a berlinda foi a que recebeu o voto de desempate dos líderes Diogo e Vilma. As duplas Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata tiveram cada uma quatro votos da casa. Os líderes desempataram indicando Diego e Daniele Hypolito para o Paredão.

Já Delma e Guilherme foi a dupla escolhida pelo contragolpe de Ed e Raissa, dupla indicada por Camilla e Thamiris, ao atender ao Big Fone, formando assim as quatro duplas do Paredão.

Como foi a Prova bate-volta

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a prova Bate-Volta. Exceto Vitória Strada e Mateus, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. A prova de sorte com um total de três etapas consistia em entrar em cabines e tocar na tela de um celular gigante. Se o aplicativo do Kwai estivesse baixado, a dupla recebia uma chuva de papel picado passava de fase; caso contrário, levava um banho de meleca e permanecia na mesma fase.

A dupla Guilherme e Joselma se deu melhor e ganhou a prova. Com isso, Vitória Strada e Mateus, Ed e Raissa e Diego e Daniele Hypolito vão disputar o voto do público pela permanência na casa do Big Brother Brasil.