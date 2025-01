'Na beira do abismo', diz Padre Fábio de Melo sobre diagnóstico de depressão

"Quando vem a tristeza eu sou invadido pela convicção de que será definitiva", completou, com relação aos sintomas da depressão.

"Preciso dar ao meu cérebro um amparo químico [...] Curar a tristeza mas sem que a medicação me roube a poesia", completou, por fim.

Não é a primeira vez que o religioso lida com o diagnóstico. Em um relato de seu livro A vida é cruel, Ana Maria, ele explica: "Você nunca soube dos transtornos depressivos que eu enfrentei. Muito poucos souberam. O desejo de morrer me assombrava constantemente. E ele me envergonhava".

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)