Madrugada do 'BBB 25' após formação de Paredão tem primeira treta do programa

Treta no banheiro

Guilherme não gostou de ouvir Edilberto e Raissa falarem no ao vivo que são perseguidos pela casa e tirou satisfação com a dupla. A discussão continuou e os circenses explicaram o posicionamento.

Perseguição

A conversa foi pesando e Guilherme pediu que Edilberto listasse as duplas que perseguem ele e Raissa na casa. Aline também foi falar com Edilberto sobre o termo usado pelo brother e explicou sua escolha na votação. O brother diz que está certo de que se não fosse indicação do Big Fone, seria votado pela casa.

Vocês viram?

Raissa e Edilberto conversam com o grupo sobre a discussão que tiveram com Guilherme no banheiro.