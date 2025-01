Fernanda Torres sai em defesa de Karla Sofía Gascón após ataques: 'Não vamos alimentar o ódio'

A atriz Fernanda Torres saiu em defesa de Karla Sofía Gascón nesta sexta-feira, 24, após a artista espanhola ser alvos de ataques brasileiros na internet. As duas concorrem ao Oscar de Melhor Atriz e, apesar de terem uma convivência amistosa, parte dos fãs de Ainda Estou Aqui passaram a atacar a protagonista de Emilia Pérez.

Em seu Instagram, a atriz brasileira publicou um vídeo onde recordou uma história de bastidores vivida com a atriz espanhola. "Quando cheguei em Los Angeles para começar a fase final da campanha [ao Oscar] do filme, fui convidada para uma festa da revista W", afirmou Fernanda. A brasileira foi uma das entrevistadas na edição especial sobre cinema da publicação norte-americana.

De acordo com Fernanda, a festa foi realizada no Chateau Marmont - um dos hotéis mais chiques de Los Angeles - e estava recheada de atores incríveis. A brasileira revelou ter se sentido perdida no evento, mas contou com uma ajuda inesperada para se enturmar. "A Karla Sofía Gascón me pegou pela mão e começou a me apresentar para todo mundo", afirmou. "Eu não acreditei. Ela foi tão carinhosa comigo, tão solidária. Ela me pegou no colo e me colocou na festa".