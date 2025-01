Sincerão do 'BBB 25' tem troca de acusações

Esconde o jogo: Camilla e Thamiris

Diogo comentou que ele e a mãe estabeleceram uma relação no início do jogo, mas que a aproximação "mudou completamente" quando as irmãs foram para o VIP. "A impressão que eu tinha é que tinha uma parede dividindo as duas cozinhas, que, na verdade, é uma só", disse.

Aline e Vinícius

É espaçosa: Edilberto e Raíssa

Vinícius acusou a dupla de "querer buscar um espaço que não tem", citando um desentendimento que os quatro tiveram no intervalo com críticas de Edilberto ao tom de voz de Aline. "Eu não quero estar no mesmo ambiente de uma pessoa que tá o tempo todo se incomodando comigo", afirmou a sister.

Réplica de Edilberto e Raíssa