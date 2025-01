Cena de 'The Office' é comparada ao discurso de Elon Musk em comício de Trump

O bilionário sul-africano Elon Musk está sendo bastante criticado por seu discurso em um comício de Donald Trump, realizado nesta segunda-feira, 20, em Washington. Celebrando a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o dono do X, da Tesla e da SpaceX fez uma fala enérgica, mas um dos seus gestos chamou atenção do público: uma movimentação de braço que lembra a saudação nazista popularizada por Adolf Hitler.

Enquanto as redes sociais debatiam qual foi a intenção de Musk, os fãs da série norte-americana The Office relembraram uma cena do seriado que remete à situação: o discurso de Dwight Schrute após ganhar o prêmio de Melhor Vendedor do Ano da Dunder Mifflin, empresa de papel onde a trama do programa se passa.

No décimo sétimo episódio da segunda temporada, a série acompanha o evento de premiação. Quando Dwight é anunciado como o grande vencedor da noite, o personagem interpretado por Rainn Wilson sobe ao palanque e começa a discursar para as pessoas presentes. O que ele não sabia, no entanto, era que suas falas foram baseadas em um discurso do ditador italiano Benito Mussolini.