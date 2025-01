'Ainda Estou Aqui' tem forte estreia nos EUA e arrecada R$ 756 mil em circuito limitado

O filme Ainda Estou Aqui chegou em circuito limitado aos Estados Unidos e já provocou comoção. O longa teve uma forte estreia em um fim de semana que, historicamente, tem baixa bilheteria por conta do feriado do Dia de Martin Luther King, celebrado nas terceiras segundas-feiras de janeiro. Ao todo, a produção arrecadou US$ 125,4 mil (cerca de R$ 756 mil, conforme a cotação atual do dólar), segundo informações divulgadas pela Screen Daily no domingo, 19.

O filme de Walter Salles estreou em cinco salas e arrecadou US$ 25 mil (cerca de R$ 151 mil) por sala.

Estrelado por Fernanda Torres, o longa pode estar entre os indicados ao Oscar na próxima quinta, 23.