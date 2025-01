Diego Hypólito conversa com sisters sobre quedas em Olimpíadas: 'Humilhação gigantesca'

No BBB, o participante relembrou sua carreira e se orgulho de seus feitos. "Eu com certeza fui melhor do mundo tecnicamente mais de dez anos seguidos, que é uma coisa muito absurda para minha geração", confessou.

Além de Diego, a irmã dele - a ex-ginasta Daniele Hypólito - também está confinada na casa do BBB. A esportista foi prata no solo no Campeonato Mundial de 2001 e disputou cinco Olimpíadas. Na atual temporada do reality, os participantes entraram no jogo em dupla com algum familiar ou amigo.