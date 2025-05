Estrelas chegam ao Baile do Met para celebrar a moda masculina negra

Domingo estava majestoso em um manto azul royal plissado que caía de um invólucro dourado e branco em torno dos ombros e calça cinza. Hamilton escolheu um terno todo branco com uma boina.

O Met Gala, evento de arrecadação de fundos para o Metropolitan Museum of Art, ficou conhecido por sua lista com a nata das celebridades em trajes extravagantes.

Os convidados deste ano foram orientados a se vestir de acordo com o tema "Tailored for You" (Sob medida para você), uma referência à exposição "Superfine: Tailoring Black Style" no Costume Institute do museu.

Os convidados chegaram sob a proteção de sombrinhas em meio à chuva de primavera. As celebridades subiram os degraus do museu, que foram cobertos com um tapete azul profundo com detalhes em narcisos.

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, presidente honorário do evento, não pôde comparecer devido a uma lesão no joelho. "Odeio perder um evento histórico!", escreveu James na plataforma de mídia social X.

(Reportagem de Ben Kellerman em Nova York)