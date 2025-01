Selton Mello celebra audiência de 'Ainda Estou Aqui' e 'O Auto da Compadecida 2': 'Empatei'

O ator Selton Mello celebrou nesta quinta-feira, 16, o sucesso de bilheteria dos longas Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2. O artista, que faz parte do elenco dos dois filmes, brincou com o fato de que cada obra foi vista por 3 milhões de pessoas desde o lançamento. "6 milhões de espectadores nos cinemas", somou o ator. "Empatei", ele escreveu em uma postagem no Instagram.

No texto, Selton rejeiou a ideia de que está vivendo uma "grande fase" no cinema e optou por celebrar toda a sua carreira - que já dura mais de quarenta anos. "Não olha o micro das coisas, olha o macro: 40 anos nas artes, a grande fase começou quando comecei", escreveu o ator. "Sucessos e fracassos são os professores, basta estar atento para aprender com ambos. Portanto, uma grande fase de quarenta anos".

O artista ainda encontrou espaço para celebrar a indústria cinematográfica brasileira e o impacto que ambos os filmes tiveram no setor. "Não vejo também como algo pessoal, sou agente de um movimento maior: com o público, meus aliados eternos e com meus pares", afirmou. "Muitos empregos gerados para artistas e técnicos, autoestima da cultura. Novos apaixonados pelo cinema brasileiro, muitas camadas nesses seis milhões".