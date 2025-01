Graziella Moretto diz que foi 'cancelada' por colegas atores após questionar nudez feminina

Ela também revelou que o fato de se opor a exposição do corpo resulta na perda de oportunidades.

"Eu pago um preço todo dia. A partir do momento em que você se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, fica desempregada. Você não tem trabalho", disparou a artista que trabalhou em projetos como Os Normais e Da Cor do Pecado.

Ela ainda admitiu que já aceitou tirar a roupa para um personagem apenas para não perder o emprego. "Eu fiz, eu tentei resistir e achei que não tinha mais que fazer. Para uma atriz continua sendo uma faca no pescoço. Se você não faz, não tem trabalho", contou.