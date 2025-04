BBB 25: Diego aposta em permanência de Vitória após Paredão: 'Passa ilesa'

Diego aposta que Vitória escapará tranquilamente de ter de deixar o programa na noite de amanhã. "Isso me faz pensar que, nesse Paredão, a Vitória...", começou a concluir ele. "Passa ilesa", completou Guilherme, completando o raciocínio. "A Vitória passa ilesa", confirmou Diego.

O raciocínio do atleta condiz com o que tem mensurado as parciais da enquete UOL sobre o 16º Paredão. Vitória tem aparecido como a menos votável para os leitores, com apenas 3,3% na última parcial.

