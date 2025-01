Como foi o casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A festa foi embalada pela cantora Mart'nália e regada com uma torre de champanhe. A brincadeira, comum em casamentos, é feita com uma estrutura de taças de vidro montada em formato de torre. O casal enche a torre com a bebida e divide a primeira taça.

Os dois assumiram o relacionamento em fevereiro de 2024, após serem flagrados juntos. Em setembro, Nicolas participou do Domingão com Huck e chamou Sabrina de noiva, revelando que havia pedido a apresentadora em casamento.

Em outubro, eles anunciaram que Sabrina estava grávida. No entanto, ela perdeu o bebê na 11ª semana de gestação.