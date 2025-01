Quem são os participantes do BBB 25? Veja a lista

Irmã de Gracyanne, Giovanna tem 26 anos, é médica veterinária e considera o cantor Belo como um pai. Ela se considera "um pouco careta", pois não fuma e não bebe, e diz que é ciumenta -- inclusive com a irmã.

GRUPO PIPOCA

Edilberto, 42 anos

O mineiro Edilberto, de 42 anos, entrou com a filha Raissa, de 19. Ambos trabalham como artistas circenses no negócio da família viajando por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, estão em lugares diferentes. "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois".

Raissa, 19 anos

Raissa é uma artista circense de 19 anos nascida em Ubá, em Minas Gerais. Ao lado do pai, ela trabalha no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e muda de lugar a cada 15 dias. Raissa se define como uma pessoa animada, mas admite que tem um lado um pouco chato.