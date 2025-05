Cannes: Tom Cruise causa frenesi com novo 'Missão: Impossível' e é aplaudido por cinco minutos

Cruise, McQuarrie e a Paramount Pictures, que lançará Acerto Final nos cinemas em 22 de maio, esperam que a parcela retorne a franquia às alturas da bilheteria.

Acerto de Contas Parte 1 foi considerado uma decepção nas bilheterias, embora tenha arrecadado finalmente US$ 571,1 milhões mundialmente.

Ainda assim, com orçamentos de produção próximos de US$ 300 milhões para esses filmes, muito está em jogo em Acerto Final. Cruise tem viajado pelo mundo - com paradas no Japão, Coreia do Sul e Inglaterra na corrida para Cannes - para aumentar a empolgação do público. O chefe executivo da Paramount, Brian Robbins, também compareceu à estreia de Cannes.

Cruise e McQuarrie, como fizeram no lançamento de Top Gun: Maverick (que McQuarrie co-escreveu e produziu), tornaram-se vendedores apaixonados pela experiência do cinema grande. McQuarrie na quarta-feira concedeu: "Eu me preocupo com o destino e a sobrevivência do cinema."

"O streaming está em perigo de levar a indústria à extinção," disse McQuarrie. "A vantagem que um cineasta tem ao entrar nesse mundo é que ele não tem a pressão de um fim de semana de estreia."