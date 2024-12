Regina Duarte faz elogios a 'Ainda Estou Aqui'

Regina Duarte falou sobre Ainda Estou Aqui, filme que aborda a ditadura militar e que foi pré-indicado ao Oscar. Os comentários sobre o longa ocorreram durante uma conversa ao podcast Se Lig, veiculado em 16 de dezembro.

"Me deu uma vontade de fazer cinema. Que direção, que texto, que coisa maravilhosa", elogiou. Em seguida, questionou sobre um possível filme de Vale Tudo, folhetim que protagonizou em 1988. "Por que não fazem um filme [de Vale Tudo]?". A novela ganhará um remake na Globo em 2025.

A atriz já viralizou anteriormente com falas polêmicas sobre o regime militar, na época em que era secretária especial de Cultura, no governo de Jair Bolsonaro. Na época, minimizou as mortes ocorridas durante a ditadura, e reforçou que não gostaria que a secretaria de cultura "virasse um obituário".