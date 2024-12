Tati Machado anuncia gravidez no 'Mais Você' e emociona Ana Maria Braga e Gil do Vigor

"Mozão, eu te amo! Muito obrigada por esse presente maravilhoso! Vamos ser muito felizes nós três com certeza!", disse a apresentadora. Ainda de acordo com Tati, os dois já sabem o gênero do bebê, mas optaram por não revelar essa informação.

Ana Maria, que havia sido informada da gravidez no camarim antes do programa, parabenizou o casal e classificou o parceiro de Tati como um "papai babão". Quem se emocionou com a notícia foi o ex-BBB Gil do Vigor, que foi surpreendido com a novidade durante o programa.

No Instagram, Gil compartilhou um post celebrando a gravidez da amiga. "Parabéns, minha amiga, parceira e colega de trabalho! Você é alguém que realmente entrou na minha vida nestes últimos anos. Na verdade, eu sempre fui seu fã, desde a época do BBB, e, quanto mais vejo você crescer, mais orgulho eu sinto", escreveu.

"Agora, nessa nova etapa como mamãe, ai, eu vou ser o tio Gil! Sim, vou me chamar de tio Gil! Que você brilhe muito e tenha ainda mais sucesso. Que seu filho venha cheio de saúde! Olha, eu já estou aqui nervoso, querendo saber o sexo para poder comprar roupinhas, porque eu vou ser um tio babão!", brincou o apresentador.