Lauana Prado revela curiosidade dos bastidores de 'Amigas'

Outro assunto debatido foi a falta de bebidas alcoólicas na gravação do especial. A música das artistas é conhecida por falar bastante sobre o consumo de álcool e, durante suas apresentações ao redor do Brasil, é comum que elas tomem bons drinques.

"A gente não tomou uma gota de álcool no dia e foi gostoso do mesmo jeito. Nem um uisquezinho", ela jura. "Não rolou álcool, mas está tudo certo, nos divertimos muito", confessa. "A gente não precisa efetivamente disso para fazer nosso show acontecer, mas é algo que muita gente me pergunta."