Humberto Martins faz harmonização facial

O ator Humberto Martins, 63 anos, passou por um processo de harmonização facial e revelou o seu novo rosto na tarde desta terça-feira, 17, no programa Fofocalizando, do SBT. O artista, que marcou época como galã em diversas novelas da Globo, se submeteu ao procedimento estético em um dos quadros mais famosos da atração.

"Eu nunca tinha feito, mas achei que ficou bacana", confessou Martins. "Deu uma saúde", disse o ator, que pareceu feliz com o resultado da cirurgia. As médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone, responsáveis pela harmonização, também comentaram o procedimento. "Fizemos a mandíbula e o bigode, que era o que marcava mais. Usamos ácido hialurônico", explicaram.

"Se a gente compara com a foto do antes, nós vemos uma melhora muito grande, um alívio na região do bigode chinês, que estava bastante acentuado", afirmou Camila. Ainda de acordo com as médicas, o ator optou por não colocar botox pois se prepara para interpretar um personagem "mais rústico" em um filme.

Os apresentadores do programa também gostaram do resultado da cirurgia. Cariúcha elogiou a transformação do ator, falando que ele se tornou "um coroa ainda mais arrumado". "A impressão que dá é que o cara tomou banho", disse Datena, que está fazendo participações esporádicas na atração do SBT.