Goya, premiação espanhola, indica 'Ainda Estou Aqui' como Melhor Filme Ibero-Americano

Ainda Estou Aqui foi indicado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha ao Prêmio Goya, maior premiação do cinema espanhol. O filme com Fernanda Torres e Selton Mello concorre na categoria de Melhor Filme ibero-americano.

Essa é a primeira vez que um título brasileiro é indicado na categoria. Walter Salles, diretor do filme, celebrou a indicação e lamentou a morte de Marisa Paredes, uma das grandes atrizes do cinema espanhol. "É uma honra, e agradecemos à Academia de Cinema da Espanha nesta semana em que o cinema está de luto. Estou muito triste com a perda da atriz extraordinária que era Marisa Paredes, pela qual nos apaixonamos nos filmes dos mestres Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Agustí Villaronga e Arturo Ripstein, nos papeis complexos e profundamente humanos que ela abraçou. Além do incrível talento, Marisa Paredes era uma mulher luminosa, de uma grande coragem política. Que sorte a nossa de termos vivido no tempo de Marisa Paredes".

Essa é a segunda vez do cineasta nos Goya. Em 2005, ele venceu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado pelo filme Diários de Motocicleta. A premiação ocorre no dia 8 de fevereiro de 2025, em Granada, na Espanha.