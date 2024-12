Nani Venâncio acusa Luigi Baricelli de 'esconder' casamento dos 2 e ator rebate: 'Só tive um'

Luigi Baricelli respondeu as críticas feitas por Nani Venâncio de que o ator "esconderia" um suposto casamento entre os dois.

Ao podcast Papagaio Falante, Nani comentou: "Parece que ele não teve passado, que teve só esse casamento. Se ele não fala que foi casado comigo, então... Parece que ele conheceu a esposa dele e só teve esse casamento. Mentira. A gente foi capa de revista, fomos casados de morar juntos".

Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado, 30, Luigi Baricelli deu sua versão da história: "Quando se fala de casamento, eu só tive um. Uma coisa é morar junto, outra é casar no civil ou no religioso. São períodos de vida que não significam casamento. Sou casado uma vez só, com papel passado e tudo. Não fico falando da minha vida, com quem morei ou namorei."

"Quando nos distanciamos, não há por que manter contato. Ela é casada, e eu também sou. Jamais exporia isso, por respeito à privacidade dela. Sou muito cuidadoso com o outro. Talvez ela tenha se sentido desmerecida, mas essa nunca foi a intenção. Tenho um carinho muito grande por ela e pela família dela", concluiu.

Na sexta, 29, Luigi publicou uma homenagem à sua mulher, Andreia: "O que falam de mim não me define, o que dizem sobre você também não. O que nos define é o 'nós', o amor que temos um pelo outro. Andreia, você sempre foi, é e será a única que amo, amei e amarei. Não existe 'antes de nós'".