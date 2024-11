Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum é prorrogada em São Paulo

Presente no imaginário de muita gente, o Castelo Rá-Tim-Bum completou 30 anos e ganhou uma exposição em São Paulo. A novidade agora é que o público vai ganhar mais alguns dias para ver e interagir com os cenários imersivos, que permitem aos visitantes explorarem os ambientes do castelo onde Nino, doutor Victor e Morgana viviam suas aventuras.

Em cartaz no Solar Fabio Prado (ex-Museu da Casa Brasileira), a mostra fica em cartaz até o dia 31 de janeiro de 2025, com horário de visitação de terças a sextas, das 12h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h. A exposição fecha nos dias 24 e 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Em outubro, um incêndio de grandes proporções consumiu a fachada do museu nas vésperas da abertura da exposição. O incidente, no entanto, não atingiu o interior do Solar Fabio Prado, mas adiou a abertura da mostra.

Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos teve duas temporadas anteriores, levando mais de um milhão de visitantes ao Museu da Imagem e do Som (MIS) e ao Memorial da América Latina.

Na montagem no Solar Fabio Prado, a exposição ocupa 18 salas em mais de 600 metros quadrados.