Claudio Cinti, ator de 'Zorra Total', é internado e pede ajuda a seguidores

Claudio Cinti, ex-ator da Globo conhecido por produções como Um Lugar ao Sol e Zorra Total, usou suas redes sociais para contar aos fãs que está passando por problemas de saúde. Ele explicou que foi internado com um quadro de pneumonia, falência renal e septicemia no dia 30 de outubro, mas teve de ser hospitalizado novamente na manhã desta terça-feira, 19, para tratar uma infecção urinária.

Enquanto estava internado, Cinti foi submetido a uma cirurgia, mas não revelou o procedimento realizado. Além disso, ele passou sete dias intubado e fez sessões de hemodiálises por 10 dias.

Por conta da internação, o ator está em repouso absoluto e não pode trabalhar por causa de recomendações médicas. Atualmente, ele também é taxista.

Amigos do ator iniciaram uma campanha para ajudá-lo com as despesas médicas. "Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake", explicou ele, que compartilhou também seu PIX nas redes sociais.

Nos comentários, fãs e seguidores se solidarizaram com a situação do ator. "Caramba, Bil. Estimamos sua melhora e conte com nossa ajuda e orações! Tudo ficará bem, com a graça de Deus", disse um. "Deus te abençoe! Vai dar tudo certo! Força, fé e muita saúde! Vamos doar, gente", escreveu outro.