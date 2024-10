Jennifer Garner usa vestido de 'De Repente 30' e recria cena do filme para o Halloween

A atriz Jennifer Garner recuperou o icônico vestido colorido de De Repente 30 para o Halloween, comemorado nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 31.

Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo em que recria a cena do filme de 2004, na qual sua personagem, Jenna, se arruma para uma festa ao som de I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston.

"Feliz 20º Halloween, Jenna Rink", escreveu Jennifer. Além do vestido, a atriz também usa o colar de borboleta do figurino. Veja aqui .

Em De Repente 30, comédia romântica de 2004 que virou um clássico da Sessão da Tarde, Jennifer interpreta a versão adulta de Jenna Rink - uma adolescente frustrada com sua vida que deseja, no seu 13º aniversário, virar adulta. O pedido se torna realidade e, no dia seguinte, a jovem acorda como uma mulher de 30 anos de idade.