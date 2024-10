Caio Blat fala sobre término com Luisa Arraes, pânico e surto: 'Um buraco muito grande'

Caio Blat falou sobre o fim de seu casamento com Luisa Arraes pela primeira vez. Ele não conteve a emoção ao comentar o término durante a sua participação no programa Sábia Ignorância, do GNT.

O episódio foi ao ar na segunda-feira, 28. A apresentadora Gabriela Prioli citou o estudo Radiografia da Infidelidade e Infieis no Brasil, dizendo que oito em cada 10 casais no Brasil decidem permanecer juntos após uma traição. Ela questionou o Blat sobre o que ele considerava uma traição dentro de um relacionamento.

"É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição - quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende por que tomou aquele caminho, por que fez aquilo. Isso para mim é um abismo. É uma forma dificílima de traição", respondeu.

O ator falou sobre o término de seu casamento com a atriz Luisa Arraes. "É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Eu já tive crise de pânico, já tive surto psicótico, de achar que com o fim do casamento havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar." Os dois estavam juntos desde 2017.