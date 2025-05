Homem humilde rouba o coração de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

No capítulo de terça-feira (6), da novela "Vale Tudo" (Globo), Odete registra o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso.

Celina e Afonso percebem que Odete flerta com o garçom que foi contratado para o jantar na casa de Solange. Solange se sente insultada por Odete.

Solange se surpreende com a reação de Afonso ao saber da tentativa de suborno de sua mãe. Maria de Fátima comemora com César a briga entre Solange e Odete. Heleninha revela a Ivan que voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele.