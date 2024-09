Jojo Todynho desabafa sobre tiroteio: '3ª bala de fuzil que cai no meu quintal'

Jojo Todynho desabafou em suas redes sociais, na terça-feira, 10, sobre tiroteios na região em que mora, que pela terceira vez deixaram balas perdidas dentro de sua casa. A cantora é moradora do bairro de Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, região que é alvo frequente de disparos entre traficantes e milícia.

"Gente, bala tá voando, muito tiro. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", disse a artista.

Ela completou que as comunidades de Santa Maria e de Teixeiras, ao seu entorno, também fazem parte de tiroteios constantes: "Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. E quando não é isso, a bala come no Jordão."

Frequentemente perguntada sobre o local onde mora, a cantora afirma que não tem planos para se mudar: "Eu gosto de morar aqui". "Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal", disse.

Mais tarde, ela também mostrou alguns dos projéteis encontrados dentro de sua casa. "Vocês estão pedindo para ver", apontou ela, ao explicar que as balas foram encontradas nos últimos dias.