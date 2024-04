Chico Buarque, Tom Jobim e João Carlos Martins ganham novas biografias em 2024; conheça as obras

Chico Buarque, Tom Jobim e João Carlos Martins estão entre os músicos que ganham novas biografias em 2024. Enquanto Buarque e Martins recebem publicações que esmiúçam diferentes aspectos de suas figuras, Jobim é desenhado a partir de 99 crônicas, cujo fio condutor é sua relação com o Brasil. As três obras, já em pré-venda, são de autoria de renomados jornalistas brasileiros. Conheça os títulos a seguir.

Trocando em miúdos: seis vezes Chico, de Tom Cardoso

Chico Buarque completa 80 anos em 19 de junho. Para contemplar todas as facetas do cantor que é um dos maiores ícones da cultura brasileira, o jornalista Tom Cardoso deixa de lado a cronologia usual das biografias para compor um retrato múltiplo, examinando seis aspectos da vida pública e privada de Chico: política, literatura, fama, polêmicas, censura e futebol. Por meio de depoimentos, entrevistas e uma extensa pesquisa bibliográfica, o leitor poderá compreender desde os embates com a censura durante a ditadura militar até os processos criativos do artista. Lançamento em 6 de maio. (Record, 280 págs.; R$ 79,90).

O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim, de Ruy Castro

Com 99 crônicas que têm como fio condutor a relação de Tom Jobim com o Brasil, o jornalista Ruy Castro procura revelar um lado menos conhecido do gênio da bossa nova. A cada texto, informações e histórias de bastidores, bem como fatos inéditos, são costuradas para formar um 'perfil biográfico' do artista, em seus diferentes ângulos, do inesperado ao desconhecido. Para Jobim, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente era fundamental, em uma época em que o tema era pouco visado. Outros personagens da cena musical das décadas de 1950 e 1960 também aparecem nas crônicas. Lançamento em 11 de junho. (Companhia das Letras, 232 págs.; R$ 69,90 | E-book: R$ 39,90).

O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio, de Jamil Chade

Aos 84 anos, o pianista e maestro João Carlos Martins é um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, carrega consigo uma história de superação e amor à música. Nesta biografia, o jornalista Jamil Chade se preocupada com o lado humano do músico: seus triunfos e glórias, suas sombras e falhas. A obra percorre a trajetória do maestro desde infância, debruçada sobre o piano sob o olhar atento do pai exigente, passando pela juventude, com o reconhecimento de seu brilhante talento, até a consagração, interrompida em seu auge pela gradual atrofia nas mãos. Mostra, também, como ele buscou a reinvenção longe dos palcos, em um respiro antes de retornar à música. Lançamento em 3 de junho. (Record, 196 págs.; R$ R$ 59,90).