'Oppenheimer' é o grande vencedor do PGA Awards; veja lista de premiados

O filme "Oppenheimer" ganhou o prêmio principal da Associação de Produtores dos EUA (Producers Guild of America, ou PGA) neste domingo (25).

A história sobre a vida de J. Robert Oppenheimer e o nascimento da bomba atômica ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais.

O que aconteceu

O filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA. O vencedor do Prêmio Zanuck já ganhou o Oscar de melhor filme em cinco edições dos últimos seis anos e em 12 dos últimos 15, incluindo o ano passado com "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo."