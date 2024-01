Diretora de 'Barbie' diz que piada de Jo Koy no Globo de Ouro 'não estava errada'

Greta Gerwig, diretora do filme "Barbie", comentou a piada do humorista Jo Koy no Globo de Ouro. No evento, ele disse que o filme "Oppenheimer" era baseado em um livro vencedor do Prêmio Pulitzer, enquanto "Barbie" foca "em uma boneca de plástico com peitos grandes". A declaração foi criticada nas redes sociais.

No entanto, a cineasta não ficou tão indignada quanto o público. "Ele não está errado. Foi a primeira boneca produzida em massa com seios, então ele acertou. Como grande parte do projeto do filme era sobre uma boneca de plástico, achei que a obra fosse improvável [de fazer]. Barbie, por sua própria construção, não tem personagem, não tem história, ela está lá para ser projetada", disse ao Today, da BBC.

Greta ainda relembrou a criadora da Barbie, Ruth Handler, que idealizou a boneca após observar sua filha brincando. "Ela percebeu: 'Minha filha não quer fingir ser mãe. Ela quer fingir ser uma mulher adulta'", pontuou.