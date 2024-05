'Swing de verdade é assim: goza gostoso e ainda rola aquela amizade bacana'

A dupla escolheu a Noite para Iniciantes do Paris Café Swing Clube, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para apimentar a relação. Há 20 anos funcionando no último andar de uma boate de cinco lances de escada, a festa voltada para os debutantes no sexo liberal acontece uma vez por mês no local.

Esta é uma reportagem da série publicada pelo Aba Anônima contando o que rola nas casas de swing pelo Brasil.

"Piscina é uma putaria só"

O promoter Elias Pontes, 55, começou no mundo liberal há duas décadas, a convite de uma namorada. Conta ele que na época não conhecia casas de swing até falar para a parceira que queria fazer um ménage. A condição dela era que os dois transassem com homens e mulheres, sem tabus. E rolou num espaço que nem existe mais, na zona sul.

"Naquela época aconteciam mais festinhas organizadas por grupos de aplicativos como MSN", ele lembra.

No Carnaval de 2004, Elias teve a ideia de "juntar a fome com a vontade de comer" e passou a oferecer seus serviços de promoter em boates. E desde então produz os encontros de casais no local, com dia específico só para iniciantes: