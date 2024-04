Liga o pisca e dá marcha a ré: uma suruba em uma oficina mecânica em SP

Ele só estranhou quando a gente chegou na frente de um galpão todo pichado e entrou pela única porta aberta dali. Era a tal oficina Japafênix, já meio às escuras. Uns carros desmanchados, outros empoeirados, vários galões de lubrificante pelo chão.

Nas paredes não tinha o típico poster de mulher pelada. Mas atrás de um capô aberto apareceu um casal sem roupa e já na metelança. Ela recostada na carroceria, ele engatado atrás. Olharam, sorriram para nós e depois continuaram, acelerando para retomar o ritmo.

A surpresa do meu namorado virou excitação quando seguimos a música que vinha do fundo. Passamos por uma porta, descemos uma escada, e estávamos no porão. Em um canto, muitos colchões. No outro, duas geladeiras para deixar as biritas que o povo trouxe. No meio, uma pistinha cercada de sofás. E no teto, muitos ventiladores para abanar a putada.

Cumprimentei a galera e apresentei o boy pra todo mundo, inclusive para o Japa, o (ir)responsável pela suruba automotiva.

Ficamos na resenha, e o organizador contou a história do lugar. Os pais, imigrantes japoneses, morreram velhinhos e deixaram um mercadinho no bairro do Ipiranga, onde trabalharam a vida toda, como herança para os dois filhos.

O negócio já não dava dinheiro, e eles desmontaram tudo. O filho mais certinho transformou o espaço em uma oficina. Já o irmão da zoeira, meu amigo, montou uma boate clandestina onde era o depósito, na parte de trás.