Contra crise dos 7 anos, vi minha mulher ter orgasmo na mão de massagista

Eu já fui pregador evangélico, hoje sou produtor de conteúdo adulto e influenciador digital, assim como a minha esposa, Bella Mantovani. Depois que começamos a criar conteúdo para as plataformas, decidimos ser mais liberais e viramos adeptos do poliamor, mas essa abertura não impediu que a crise dos 7 anos se aproximasse do nosso casamento.

Preocupados com esse rito de passagem que pode causar desinteresse sexual, afetando a admiração mútua e podendo levar à separação, decidimos buscar algo novo e que pudesse aumentar a nossa conexão. Depois de muita conversa e pesquisa, chegamos ao sexo tântrico.

Nosso primeiro contato com a prática foi por meio de um curso de tantra para iniciantes. A técnica do tantra foi criada pelos drádivas, povo originário da região norte da Índia, e busca alcançar o prazer em uma relação sexual duradoura.