'Aos 66 anos, aguento o tranco no swing e ainda ensino algumas coisas'

Uma vez, no swing, veio um rapaz que mais parecia um armário, de tão grande. Usei a tática do "esbarrei sem querer" e entramos na cabine. Depois, ele falou: "Não dava nada por você". Respondi que sou mineira, como quieta. Não preciso divulgar o que eu sou e o que eu faço. Quem quiser, descubra.

Mas às vezes você encontra alguns caras que só estão preocupados em performar. Teve um que eu falei: "Cara, tu vai me quebrar". Ele me virava de cabeça para baixo, me pegava no colo, me revirava. Senti prazer nenhum. Fiquei com medo de cair e me arrebentar toda.



Por essas e outras hoje prefiro um ambiente com grupos pequenos. Tenho visto muitas situações em que a pessoa acha que está num puteiro. E não é. Eu mesma sou uma pessoa de família, meus filhos têm 34 anos e, inclusive, são bissexuais, sabem que eu frequento o meio e me respeitam muito.

Mas quase não vejo mulheres da minha idade no swing. Cheguei a ser a sensação numa festa por causa disso. Foi há cinco anos.

Estava num aniversário em Rio das Ostras (litoral fluminense), e quem começou e terminou o evento fui eu. Um rapaz foi com a minha cara e me propôs "abrir os trabalhos". Foi a gente começar a transar ali no meio da casa e, quando vimos, tinha um monte de gente em volta. E depois de muitas horas, já com quase todos indo embora, ele propôs: "Vamos lá fechar essa festa?". E me puxou.

Depois, as mulheres vieram me falar que eu fui uma inspiração, porque todas estavam na faixa dos 50 pensando em se aposentar dessa vida, e eu, na época com 62, interagi o tempo todo.