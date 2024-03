Adeptos da brotheragem se pegam enquanto esperam corte em barbearia nudista

Uma casa disfarçada entre as tantas outras existentes na Vila Mariana, tradicional bairro de classe média alta de São Paulo, esconde um segredo saboroso: funciona ali uma barbearia nudista.

Ao abrir a porta, o cliente é recebido por um profissional completamente pelado para 'dar um tapa no visual' ao lado de outros homens adeptos da "brotheragem", leia-se pegação com outros homens. Homens acima de 18 anos, de diferentes corpos, raças e tamanhos de pênis circulam pelados à espera para cortar o cabelo ou fazer a barba, enquanto isso, aproveitam para socializar de uma forma íntima. Enquanto trocam amenidades, as mãos percorrem os paus uns dos outros, em uma espécie de masturbação coletiva, com toques corporais. Tudo, claro, consentido.

O cliente não paga para entrar nem para interagir com os demais clientes. O idealizador do projeto é o jovem empresário Motta. Ao UOL, ele explicou que a ideia de criar uma barbearia exclusiva para homens que curtem "brotheragem" surgiu quando começou a "buscar autonomia da profissão, a satisfação de um serviço com experiência única".