De dentes a orelha humana: os presentes inusitados recebidos pelos famosos

Jared Leto foi surpreendido por um presente bizarro enviado por um suposto admirador. O vocalista do 30 Seconds to Mars recebeu uma orelha humana dentro de uma caixa, acompanhado com um bilhete que dizia: "Você está ouvindo?".

Leto classificou o episódio como "bizarro". "Você, como artista, recebe as mais diversas e maravilhosas coisas. Alguém, uma vez, cortou a orelha e me enviou. A orelha inteira, no estilo Van Gogh", declarou em entrevista à rádio britânica XFM.

Zac Efron, por sua vez, recebeu um pedaço da pele de um fã. "Alguém me mandou um pedaço de pele. É hilário porque você não sabe como lidar com isso", disse ele no talkshow de Conan O'Brien.

Kesha recebeu mais de mil dentes humanos, mas porque ela mesma pediu aos fãs que a enviassem o presente inusitado como uma forma de se conectar ao seu público. "Transformei esses dentes em top, bandana, brincos e colares", explicou na época em postagem nas redes sociais.

Mimos criativos