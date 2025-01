Paolla Oliveira é chamada de 'bem gordinha', e fãs defendem: 'Absurdo'

No entanto, muitos saíram em defesa de Paolla e elogiaram a beleza da artista. "Imagina chamar a Paolla Oliveira de gorda quando ela é literalmente assim", disse um perfil. "Senhor, não me dê nunca asas de ser uma gordinha como a Paolla Oliveira, senão, ando nua pela cidade", afirmou outra.

O nome da atriz e "gordinha" foram alguns dos assuntos mais falados na rede, com muitos rebatendo o termo usado. "Em primeiro lugar, Paolla Oliveira não é gordinha. Em segundo lugar, ser gordinha não deveria ser demérito ou defeito", argumentou uma mulher. "Mano, esse pessoal tem distúrbio de autoimagem, só pode. Isso é 'gordinha' AONDE!? vai tomar no c*. [...] Brasileiro tem CURVA, tem cintura, quadril, tem culote", pontuou outro.

Alguns ainda refletiram sobre a exaltação da magreza. "Chamar a Paolla Oliveira de gorda já é um absurdo por si só, não por estar se referindo a ela como gorda, mas sim porque ela é uma mulher magra, só não nesse padrão louco de supermagreza", disse uma conta. "Depois não sabem por qual motivo tá todo mundo se entupindo de Ozempic e Monjaro e ficando com cara de doente", criticou outra usuária.

Mano, esse pessoal TEM DISTÚRBIO DE AUTO IMAGEM, SÓ PODE.



isso é "gordinha" AONDE!? vai tomar no cu. Mané.



Enche o cu de revista de moda européia e sai arrotando merda.



Brasileiro tem CURVA, tem cintura, quadril, tem culote. Porra. https://t.co/yJc3Dap0PL -- (@dfranco50) January 31, 2025

imagina chamar a paolla oliveira de gorda quando ela é literalmente assim: pic.twitter.com/wKWmjLOvmv -- daniel (@daneldix) January 31, 2025