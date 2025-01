Tico Santa Cruz perde 12 kg e explica emagrecimento: 'Não tinha fôlego'

Tico Santa Cruz, 47, comenta sobre emagrecimento e perda de 12 kg.

O que aconteceu

Cantor conta sobre desafios de se exercitar e emagrecer. "Sempre tive problema de ansiedade e descontava tudo na comida. Isso acabou me gerando uma dificuldade muito grande. Depois dos 40, fica mais complicado de perder peso e conseguir entrar numa rotina de treinos. Me movimento muito no palco, então, com mais peso, fica difícil. Ainda mais por causa de uma hérnia de disco que desenvolvi em 2018. Na hora que ia cantar, não tinha fôlego", disse ao Extra.

Sem servir em um figurino, tomou Ozempic para perder peso e se frustrou. "Foi a pior coisa que fiz na vida. Baixei o peso, mas perdi musculatura, porque você não come. Esteticamente parecia saudável, mas não estava. Foi um efeito sanfona. Três meses depois, voltei com o mesmo peso de antes", revelou.