Nattan conhece familiares de Rafa Kalimann em Minas: ‘Casa que cresci’

Nattan conheceu a cidade de Rafa Kalimann no interior de Minas Gerais e compartilhou cliques nas redes sociais.

O que aconteceu

Nattanzinho fez uma sequência de fotos em publicação no Instagram e disse que estava no interior. Ele conheceu a cidade de Itapagipe, no interior de Minas Gerais na região do Triângulo Mineiro, e os familiares de Rafa Kalimann.

A influenciadora exaltou o namorado nos comentários: "Que delícia apresentar minha raiz para você, minha cidade, a casa que eu cresci, minha família".