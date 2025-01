Maike faz críticas a Diego Hypólito no BBB: 'Forçado'

Na noite desta terça-feira (28), logo após a eliminação de mais uma dupla do BBB 25, os brothers voltaram a discutir estratégias e comportamentos dentro do jogo. Durante uma conversa, Maike fez duras críticas a Diego Hypólito, destacando seu incômodo com a postura do atleta.

O que aconteceu?

Ao lado de Gabriel, sua dupla, e dos colegas de confinamento Vitória Strada, Mateus, Giovanna e Camilla, Maike não escondeu sua opinião sobre Diego Hypólito. "Se ele quiser achar que eu tô implicando com ele, pode achar", disparou o brother, conversando seriamente.