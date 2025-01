Estrela do TikTok é baleada e morre aos 17 anos nos EUA

Nahsiyah Turner, jovem em ascensão no TikTok, morreu aos 17 anos após levar um tiro na Califórnia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A tiktoker, conhecida como Siyah nas redes sociais, foi baleada em frente a um shopping na cidade de Cerritos. A polícia encontrou a jovem já inconsciente e sem respirar dentro de um carro. O caso aconteceu no dia 18 de janeiro, mas os detalhes foram confirmados pela revista People nesta segunda-feira (27).

O relatório da autópsia confirmou que a causa da morte foi um tiro no peito. As autoridades atestaram o óbito de Siyah no hospital, pouco depois das autoridades chegarem até o veículo.