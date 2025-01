Ary Fontoura celebra 92 anos com festa cheia de famosos: 'Bastante tempo'

Ary Fontoura celebrou seu aniversário de 92 anos nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

O ator ganhou um bolo especial para a comemoração. O bolo dizia "Safra 1933", fazendo referência aos vinhos, que só melhoram com o tempo. Esse também foi o lema da festa: "Vem de uma safra rara desde 1933".

Ary gravou um vídeo para falar sobre esse momento. "Graças àquele que está lá em cima, aqui estou eu a completar 92 anos. É bastante tempo, né? Vamos falar do tempo de agora e dos amigos que sempre me envolvem e me trazem alegrias", disse ele no Instagram nesta segunda-feira (27).