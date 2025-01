Cantor do hit 'Caneta Azul' lamenta após esposa perder bebê: 'Não sabia'

Manoel Gomes, 55, se manifestou após sua esposa, Diva Gomes, 41, sofrer um aborto espontâneo.

O que aconteceu

Um comunicado do cantor do hit "Caneta Azul" explicou como o casal soube da perda do bebê. "O casal não sabia da gravidez e foi surpreendido com a notícia, após Diva da entrada no hospital na sexta-feira com dores abdominais e apresentando sangramentos", disse a nota.

A esposa de Manoel teve de permanecer hospitalizada. "Por orientação da médica, Diva Gomes continua internada em um hospital na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A alta deve ocorrer ao longo deste domingo, dia 26", informou o texto.