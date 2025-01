Confira o dia e o horário que o Big Fone vai tocar pela 1ª vez no BBB 25

Durante a edição de quinta-feira (23) do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone vai tocar pela primeira vez na edição.

O que aconteceu

Durante a explicação da dinâmica da semana, o apresentador contou que o Big Fone vai tocar no sábado (25), durante a edição do programa na TV. De acordo com a grade disponibilizada pela emissora, o reality show tem previsão de começar às 22h25.