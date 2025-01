Giovanna revela sonho com Maike: 'saudade do meu boyzinho'

Giovanna, irmã e dupla de Gracyanne Barbosa no BBB 25, acordou hoje pensando em Maike. Os dois, que andam se flertando na casa mais vigiada do Brasil, ficaram bem próximos durante a apresentação de César Menotti e Fabiano no "Show de quarta".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Enquanto conversava com Thamiris e Camilla no Quarto Nordeste, a sister desabafou. "Acordei hoje sentindo saudades do meu boyzinho", disse. Questionada pela nutricionista se era o rapaz que havia lhe dado flores, Giovanna confirmou.