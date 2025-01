Ator faz alerta sobre golpe após indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Marco Gonçalves, 43, fez um alerta sobre um golpe envolvendo o nome de Fernanda Torres, 59, que foi indicada ao Oscar.

O que aconteceu

A atriz foi indicada ao prêmio na manhã desta quinta-feira (23), por sua atuação no longa "Ainda Estou Aqui". Marco compartilhou, em suas redes sociais, que recebeu uma mensagem de um golpista, se passa por Fernanda.

O criminoso pede dinheiro emprestado para "comprar as passagens" para ir aos Estados Unidos. "Oi, aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 pra me emprestar até segunda-feira? Eu fui indicada ao Oscar e estou precisando comprar as passagens pra ir receber o prêmio, segunda-feira te devolvo, ok".