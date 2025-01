Bruna Griphao exibe shape trincadíssimo em Noronha: 'Aqui que sou feliz'

Bruna Griphao, 25, exibiu novos cliques de suas férias em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (17), a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, registros no cenário paradisíaco do arquipélago. Nas imagens, ela aparece exibindo seu corpo saradíssimo e definido ao usar diversos biquínis fio-dental.

Além de curtir a praia, Bruna aproveitou festas, passeios e eventos, além das instalações do hotel em que ficou hospedada. "É aqui que eu sou feliz", escreveu Griphao na legenda da publicação.