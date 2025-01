Rico Melquiades faz apelo por empatia após ser alvo da polícia: 'Injusto'

Ele também ressaltou que, por decisão judicial, seu perfil no Instagram, com mais de 10 milhões de seguidores, deverá ser retirado do ar. "Por ordem judicial, a qualquer momento ficarei sem meu Instagram. Agradeço de coração a todos que têm me enviado apoio e amor neste momento tão delicado. Espero que a verdade prevaleça".

Rico Melquiades se pronunciou sobre operação da PCAL da qual foi alvo Imagem: Reprodução

Entenda

O campeão de A Fazenda 13 é um dos alvos da Operação Game Over 2, que tem como objetivo combater irregularidades em jogos de azar online. A polícia fez uma busca na casa do influenciador na manhã da quarta-feira (15).

Nas redes sociais, Rico disse ter sido surpreendido e afirmou ter ficado assustado com a situação. "Sei que eu devo uma explicação a vocês. Como vocês estão sabendo, hoje por volta das 5h30 da manhã, eu fui surpreendido pela polícia civil aqui em casa. Confesso que fiquei muito assustado, nunca esperei a polícia aqui na minha casa. Que parabenizar a polícia civil, que vieram aqui em casa e me trataram muito bem, foram educados, cumpriram o trabalho deles".

O influenciador ainda afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua residência. "Quero deixar claro que não foi encontrado nada ilícito na minha casa. Eles vieram [cumprir o mandado] por causa de casa de aposta. Para deixar claro, eu divulguei apenas duas casas de apostas que são regulamentadas. Quero dizer também que estou à disposição da polícia e da Justiça. Não sou esses blogueiros ricos que ostentam carros de luxo, só tenho um único carro que é financiado e levaram, estou a pé".